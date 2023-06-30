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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تناول المسرح المصري ثورة 30 يونيو؟

ثورة ٣٠ يونيو
ثورة ٣٠ يونيو

تحل اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو، ونستعرض لكم آراء المسرحيين حول دور المسرح المصري في تناول الثورة، من خلال التقرير التالي:

 

عزوز عادل

قال عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لـ "صدى البلد": وجهة نظري إن المسرح لم يقدم مواضيع كافية خصوصا أن من أهم المواضيع خروج الشعب بكامل إرادته في هذا اليوم بصورة مشرفة عكست الوحدة الوطنية والانتماء والارتباط وإحساسهم بالهوية الوطنية والمصرية.

 

محمد فريد

بينما قال محمد فريد، رئيس مهرجان المسرح العربي، لـ "صدى البلد": "المسرح لم يتناول الثورة نفسها، لكن بعض المسرحيات تناولت ما حدث في المستشفيات، والإصابات التي كانت تحدث وقتها واعتقد أن المسرح كان بعيدا عن الثورة".

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أغاني ثورة 30 يونيو


وتحتفل مصر اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول مرسي.

وظهر عدد من الأغانى الوطنية منذ اندلاع ثورة 30 يوينو ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأغاني الوطنية التي ميزت الثورة.

تسلم الأيادى
كانت البداية مع أغنية "تسلم الأيادى" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث شارك فيها العديد من المطربين منها هشام عباس وغادة رجب ومدحت صالح ومصطفى كامل وسومة وغيرها من المطربين الذين تحمسوا لفكرة المطرب مصطفى كامل وكانت موجهة إلى الجيش الذى حمى البلاد.

"تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.

 

تسلم إيدينك 

قدم بعدها المطرب الإماراتى حسين الجسمى اغنية «تسلم ايدينك» التى سجلها قبل ثورة يونيو بشهرين تقريبًا، وقدمها فى حفل بإحدى الجامعات بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أغنية تسلم إيدينك، لـ حسين الجسمي، من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: وليد سعد، توزيع: طارق عبد الجابر، وتقول بداية كلمات الأغنية: «تسلـــم يدينـــــك .. ياللي فــي حـب مصــر بتضحــي بسنيــنك .. ياللي انت وفيت وعـــد كـــان بينهـا وبينـك .. ياللي انت كنـت شايلــها دايمــا جـوه عينـك».
 

ثورة ٣٠ يونيو الثورة عزوز عادل محمد فريد أغاني ثورة 30 يونيو

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