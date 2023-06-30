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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أدريان
أدريان

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تمديد عقد حارسه الإسباني أدريان سان ميجيل، لمدة موسم إضافي؛ ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2024.

وقال الموقع الرسمي للنادي: “وقع أدريان على تمديد عقده مع نادي ليفربول لكرة القدم، والذي سيبقي فيه مع الريدز لموسم 2023-2024”.

وأضاف: “الصفقة السابقة لحارس المرمى، كان من المقرر أن تنتهي هذا الصيف، ومع ذلك، تضمنت شروطه الجديدة، أنه سيكون جزءًا من تشكيلة يورجن كلوب في الموسم المقبل”.

وقال الحارس أدريان: “فخور وسعيد جدًا أن أكون جزءًا من ليفربول لمدة عام إضافي”.

وشارك الإسباني 26 مرة مع فريق الريدز، منذ انضمامه، في صفقة انتقال مجانية، من “وست هام يونايتد” في صيف 2019.

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