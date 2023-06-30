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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحظر نقل البضائع على أراضيها بالشاحنات البولندية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، فرض حظر على نقل البضائع على الأراضي الروسية التي تتم عبر الشاحنات البولندية.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية، كرد مباشر على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف مورافيتسكي، في تصريحات، قالها خلال قمة المجلس الأوروبي، ونقلتها “سبوتنيك”، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله، للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال كاتشينسكي، للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي، هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا، ويهدد بولندا أيضًا".

وأضاف: لقد تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية على الحدود، والتعزيز سيعني زيادة القوات الموجودة بشكل دائم على الحدود وزيادة عدد التحصينات.

موسكو نقل البضائع الأراضي الروسية رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي روسيا وبولندا

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