عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة المستقبل: 30 يونيو أسهمت في تحقيق نهضة تنموية كبرى

المهندس علي عبده،
المهندس علي عبده، حزب حماة المستقبل

هنأ حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أنها لم تكن نقطة فارقة فى تاريخ مصر، فحسب، ولكنها جاءت لتحدث تغييرا جذريا فى كافة الأوضاع، ومكتسباتها التى تتضح يوما بعد يوم، تؤكد ذلك، من واقع الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في غضون السنوات التالية على الثورة ولاسيما تلك التي تقلد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، والتي إن دلت فإنما تدل على أن إرادة المصريين ومكتسبات دولتهم وتضحياتهم كانت أمانة لدى القيادة السياسية وكان خير من يحفظ تلك الأمانة، فما تحقق لم يكن يحدق في ظل عقود طويلة، لتمثل تتويجا لمسيرة نضال طويلة، لشعب أراد وقائد حقق.

وقال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكمه، بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، وما زال يواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، أسهمت في تحقيق نهضة تنموية كبرى، لافتًا إلى أنه وكما حققت مصر نهضة في الداخل نجحت في استعادة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التى تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له.

وبحسب رئيس حزب حماة المستقبل، فإن 30 يونيو عكست كذلك انتصار المصريين على الإرهاب الأسود حيث نجحت مصر في وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة وعاد الأمن والأمان ولأول مرة يشعر المصريون أنهم آمنون في دولة القانون والاستقرار، كما حققوا انتصارا كبيرا في أخطر معارك المستقبل الاقتصاد والتنمية ومحاربة الفقر والنجاح في مكافحة العشوائيات وإصلاح الأحوال المعيشية للملايين من سكانها وتحويلها إلى مدن إنسانية ومتحضرة.

ولفت المهندس علي عبده، إلى أن الرئيس السيسي سعى منذ توليه الحكم حتى الآن في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

واختتم رئيس حزب حماة المستقبل، بالقول: إن النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تمثل إعجازًا كبيرًا لم يكن يخلد ببال أحد تحقيقه وتحقيق تلك الطفرة التنموية الكبيرة، والتي تمثلت في تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتنمية محافظات الصعيد، ناهيك عن عدد لافت من المشروعات القومية في كافة القطاعات، والمبادرات الرئاسية التي استهدفت تحقيق أعلى جودة ممكنة للخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أن التحديات مهما كانت عصيبة والمخططات ولو كانت محكمة يستطيع المصريون الأبطال اجتيازها بالاصطفاف الوطني الفاعل والعامل والمنتج والواثق في مقدراته وإمكاناته والداعم لقيادته الرشيدة الأمنية التي تسهر - ليل نهار-  على أمن وأمان هذا الوطن العظيم، وندعو الآباء والأسر على توعية أبنائهم وشرح ما كنا فيه وما أصبحنا عليه بعد ثورة شعب مصر في يونيو.

30 يونيو حزب حماة المستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الجماعة الارهابية التنمية العمرانية الأمن القومي المبادرات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

موضوعات متعلقة

هل تناول المسرح المصري ثورة 30 يونيو؟

مع ذكرى ثورة 30 يونيو.. مراكز شباب الغربية تفتح أبوابها للجميع

ترشيحاتنا

محمود بدر: تلقيت تهديدات بالقتل وَوُضِعَت قنبلة هيكلية بجوار منزلي| فيديو

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

العصر الذهبي.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ