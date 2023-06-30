أمام البحر.. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، من علي البحر مرتدية نضارة شمسية سوداء وقبعة من الخوص.

تبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ نعمة الافوكاتو"، بعد أجازة عيد الاضحي المبارك ، حيث من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ مي عمر تصوير العمل بعد عيد الأضحى. نعمة الأفوكاتو من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهر وسلوي عثمان ، ومن إخراج محمد سامي .

آخر أعمال مي عمر ، فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.

وخاضت مي عمر الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل علاقة مشروعة، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.