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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء الجابون

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته اليوم استعدادا للقاء الجابون غدا باستاد ابن بطوطة فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة .

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة  أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .

ويتصدر المنتخب الأولمبي المجموعة مناصفة مع النيجر  ولكل 4 نقاط ثم مالى وله 3 نقاط والجابون بلا رصيد .

شارك فى التدريبات جميع لاعبي المنتخب الأولمبي تحت إشراف الجهاز الفني وكانت عبارة عن مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها المباراة المهمة جدا للفراعنة الذين يتطلعون للاحتفاظ بصدارة المجموعة مع انتهاء الجولة الختامية .

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غيابات المنتخب الأولمبي امام الجابون

ويغيب عن مباراة غدا احمد عيد لاعب المنتخب الأولمبي للإنذار بينما خضع محمد شحاته لتدريبات تأهلية تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل لتجهيزه بشكل آمن للمشاركة فى المباراة ، ولم يشكو اللاعب خلال التدريبات من أى آلام .    

وشهد التدريبات الكابتن محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ويتطلع لاعبو المنتخب الأولمبي لتقديم مباراة قوية وعبور الجابون  لما لهذه المباراة من أهمية فى جولة الحسم .

ويضم الجهاز الفنى ل المنتخب الأولمبي كلا من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب ومحمود حرب مدير المنتخب  وليوناردو مدرب الأحمال وجوى بيدرو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .

المنتخب الأولمبي الجابون كأس الأمم الافريقية دورة الألعاب الأولمبية باريس النيجر احمد عيد محمد بركات

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