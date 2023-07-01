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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. حبس شخص أطلق الرصاص على سائق بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق الرصاص على سائق بسبب خلافات مالية بينهما.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق مجرم الرصاص على سائق بمدينة السلام بسبب خلافات مالية بينهما وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤالـــه قرر بحدوث مُشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرين بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابته .

أمكن ضبط المتهم وآخر إشترك معه فى إرتكاب الواقعة ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السلام المباحث

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