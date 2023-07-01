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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 2.9% .. ارتفاع كبير بالأصول الاحتياطية الأجنبية في السعودية

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية لأول مرة في ستة شهور، بعدما زادت بقيمة 46.2 مليار ريال في مايو، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أمس الجمعة.

بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات 1.66 تريليون ريال؛ حيث زادت بنسبة 2.9% عن الشهر السابق. وجاء ذلك بشكل رئيسي بفضل زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

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كانت قيمة الأصول قد بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر من العام الفائت لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة شهور متتالية.

يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية المعلنة مؤخراً، بلغت قيمة استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل الماضي 113.3 مليار دولار، وهي في المركز السابع عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين لحكومة الولايات المتحدة.

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