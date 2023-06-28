اقتصاد السعودية|توفير أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة

وفّرت وزارة التجارة السعودية أكثر من 73 مليون سلعة غذائية لضيوف الرحمن في مشعري عرفة ومزدلفة يوم التاسع من ذي الحجة 1444هـ.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضحت وزارة التجارة أنها صرحت لـ 700 شاحنة نقل ترددي تحمل أكثر من 40 مليوناً و300 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 14 مليوناً و 300 ألف رغيف مخبوزات، إضافة إلى أكثر من 867 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليوناً و200 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.



وتواصل الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن خطتها لمواكبة تفويج الحجاج إلى منى صباح عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج، إلى جانب متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.