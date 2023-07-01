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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جدار عمره 1000 عاما يكشف كيف احتمى البشر قديما من ظاهرة إل نينوا القاتلة

جدار قديم لحماية
جدار قديم لحماية البشر

انتبه البشر قديما إلى الفترات التي تزداد فيها درجات الحارة بشكل يفوق المعدل الطبيعي، وفكروا في طرق رغم أنها بدائية وسيطة لكنها كانت مُجدية في إنقاذهم من تطرف درجة الحرارة صيفا، مثل ظاهرة إل نينوا الحارقة التي نعيشها في عام 2023.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تكشف أحدث الأبحاث العلمية عن جدار صحراوي قديم في شمال بيرو، يعود تاريخ بنائه إلى حضارة Chimú القديمة.

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 وقد أشار العلماء إلى أن الجدار الذي يمتد لستة أميال (10 كيلومترات) عبر الصحراء كان يستخدم لحماية الأراضي الزراعية والقنوات الثمينة من آثار فيضانات إل نينيو، التي تعني باللغة الإسبانية "الصبي" وتشير إلى المراحل الأكثر رطوبة من دورة الطقس في شمال بيرو.

كيف احتمى البشر قديما من ظاهرة ال نينوا

وفي السابق، كان يُعتقد أن الجدار - المعروف باسم Muralla La Cumbre - قد تم بناؤه لحماية أراضي شعب Chimú من غزوات الإنكا، ولكن الدراسات الحديثة تؤكد نظرية مفادها أن الجدار الترابي كان يستخدم بشكل أساسي لمنع الفيضانات المدمرة أثناء إل نينوا.

رغم أن ظاهرة النينيو تتسبب في جفاف بعض الأجزاء الأخرى من العالم، إلا أنها تتسبب في هطول أمطار غزيرة على الإكوادور وشمال بيرو. وأفاد غابرييل برييتو، عالم الآثار بجامعة فلوريدا، بأنه يُعتقد أن فيضانات النينيو حدثت هناك منذ آلاف السنين، وكان من الممكن أن تشكل خطرًا خطيرًا على حضارة Chimú.

وأضاف برييتو: "في الأجواء العادية، يكون هطول الأمطار في هذه المنطقة منخفضًا للغاية، ولا يوجد تقريبًا هطول للأمطار على الإطلاق. ولذلك، عندما يكون هطول الأمطار عاليًا جدًا، يمكن أن يتسبب ذلك في الكثير من الأضرار.. ويعكس ذلك مدى تأثير الطقس على الحضارات القديمة وكيفية تأقلمهم مع الأحوال المناخية المتغيرة.

تعد إل نينوا ظاهرة طقسية تحدث بشكل دوري وترتبط بارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ، وتجلب أمطارًا غزيرة إلى المنطقة المحيطة بعيد الميلاد كل بضع سنوات. ويعتبر هذا الجدار بمثابة شاهد على مدى تطور الحضارات القديمة في بيرو، ويعتبر أيضًا تحفة فنية تعكس الإبداع البشري في التعامل مع المشاكل الطبيعية.

ارتفاع درجة حرارة الابحاث العلمية الدراسات الحديثة ظاهرة إل نينوا

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