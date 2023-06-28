تقرير: حرارة الشمس تصل ذروتها قريبا.. ستحرق الأقمار وتقطع الإرسال| فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا يؤكد أن حرارة الشمس ستصل إلى ذروتها قريباً، وستحرق الأقمار الصناعية، وستتسبب في انقطاع الإرسال، وذلك بحلول نهاية هذا العام.

المجال المغناطيسي لـ الشمس يؤدي عادة وظيفة الدرع الذي يقيد الإشعاع الشمسي

ووفقاً للتقرير، هناك تحذير من خبراء بجامعة كوليدج في لندن، من أن النشاط الشمسي، قد يصل إلى ذروته قبل عامين من الموعد المتوقع له، في عام 2025، وسيكون أيضاً "أعلى من المتوقع".



وأفاد التقرير، بأن هذا التحذير أتى بعد دراسة العلماء لـ"سلوك الشمس مؤخراً"، حيث وجدوا أن مجالها المغناطيسي بدا ضعيفاً، الأمر الذي يمثل خطورة على الأرض، لأن المجال المغناطيسي لـ الشمس يؤدي عادة وظيفة الدرع الذي يقيد الإشعاع الشمسي ، ويقلل من خطر حدوث الظواهر الضارة على الأرض.