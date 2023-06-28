حرارة عالية ورطوبة ورياح.. حالة الطقس خلال الساعات القادمة

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة على البلاد، نشاط للرياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس مع تقدم ساعات النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، والذي تتسبب في الشعور بدرجات الحرارة أعلى من المسجلة بمعدل 3 درجات مئوية.

وبحسب هيئة الارصاد، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الساعات القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة.