عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واقعة طريفة| 40% من سكان دولة عربية مواليد 1 يوليو

صدى البلد

يحتفل اليوم السبت، حوالي 40% من سكان العراق بأعياد ميلاد آبائهم وأجدادهم في الأول من يوليو، وفقا لما هو مسجل بدفاتر المواليد الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية ، تبدأ الحكاية قبل ستة وستين عاماً عندما قررت دائرة الأحوال المدنية العراقية إجراء الإحصاء السكاني في عام 1957، وكانت هنالك حملة واسعة لتسجيل المواليد في عموم العراق ممن لم تسجل مواليدهم بالدفاتر.

وتبين من هذه الحملة أن هنالك أعداداً كبيرة جداً من الناس لم يكونوا يكترثون بتسجيل أسمائهم في سجل الأحوال المدنية، أو يتمهلون في هذا الأمر إلى أن يصل الطفل إلى سن المدرسة فيذهبوا وقتها لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة به.

وغالباً ما كان ذلك عند أبناء العوائل الفقيرة الفلاحية وغير المتعلمة التي تسكن بعيداً عن المراكز الحضرية ودوائر النفوس وهويات الأحوال والمستشفيات، حيث كانت نساء تلك العوائل يلدن عادة في منزل متواضع بمساعدة إحدى القريبات، وبالتالي لا تستخرج شهادة ميلاد للطفل المولود.

واللافت أن كثيرين منهم كانوا يجهلون يوم الولادة بسبب تركيز الأهل على سنة الولادة وعدم الاهتمام باليوم.

كما أن بعض العوائل كانت تتجنب تسجيل المواليد الذكور خشية إلحاقهم بالخدمة العسكرية الإلزامية عندما يبلغون الثامنة عشرة من العمر.

ولكي تخرج دائرة النفوس من هذا المأزق اختارت الأول من شهر يوليو تاريخاً موحداً لميلاد هؤلاء الأشخاص كحل وسط؛ كون هذا الشهر يقع في منتصف العام، ولكي لا يغبن حق الطفل في التسجيل في المدرسة ولا تضيع شهور من حياته.

وعادة ما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة جماعية في 1/7 بسبب كثرة من يحتفلون بعيد ميلادهم في هذا اليوم، ما دفع بعض الناشطين المدنيين إلى تقديم مقترح لاعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها الجميع.

وواحدة من طرائف هذه الظاهرة التي تُسرد، هي أن وفداً عراقياً رسمياً زار إحدى البلدان في تسعينيات القرن الماضي، وعندما وصلوا إلى المطار لتدقيق جوازات سفرهم، رفضت السلطات هناك إدخالهم بحجة "تزوير" جوازاتهم لأن جميع أعضاء الوفد هم من مواليد 1 يوليو.

وبعد تدخل السفارة العراقية في ذلك البلد وتواصلها مع السلطات أوضحت لهم قصة مواليد الأول من يوليو لتوافق سلطات البلد على دخولهم.

السويد تعتذر لـ العراق عن حرق المصحف

ضد حادث حرق القرآن الكريم.. مظاهرات مليونية في العراق اليوم

العراق الأحوال المدنية العراقية الإحصاء السكاني تسجيل المواليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من ميتيلاند الدنماركي تجاه إمام عاشور

انفجار كبير بمصنع كيماويات بالصين وسط مخاوف من سقوط ضحايا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 1 يوليو 2023

ترشيحاتنا

بيت الروبي يسجل 8 ملايين جنيه وتاج يلاحقه فى ثالث أيام عيد الأضحى

280 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 1 يوليو 2023

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل .. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

توك توك للأهلي وشغل بلدي| مرتضى منصور يفتح النار.. وهذه قصة الحجز على كهربا

أحدث أسعار ساوايست DX3 الكروس أوفر في مصر | صور

عصيان داخل سلاح الجو الإسرائيلي .. عشرات الطيارين يهددون بالتوقف عن العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

آخر لايف لركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها.. هذا ما حدث| شاهد

فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ