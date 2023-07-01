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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كبير من السائحين والزوار على المتحف المصري في رابع أيام العيد|صور

المتحف المصري
المتحف المصري

شهد المتحف المصري، اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والسائحين.

ورصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور من داخل المتحف المصري، أثناء استمتاع زوار المتحف بمشاهدة الآثار وحضارة مصر العريقة.

يذكر أن المتحف المصري بالتحرير يعرض صور صلاية نعرمر التي تعود للأسرة صفر في عهد الملك نعرمر سنة 3100 قبل الميلاد والتي صنعت من مادة الشست .

وأوضح المتحف المصري بالتحرير عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى ، أن صلاية نعرمر لديها ارتفاع 64 سنتيمتر و عرضها 42 سنتينتر ، وتعرض في الرواق الأرضي في المتحف.

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المتحف المصري رابع أيام عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك المتحف المصري بالتحرير

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