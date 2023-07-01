إقبال كبير من السائحين والزوار على المتحف المصري في رابع أيام العيد|صور

شهد المتحف المصري، اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والسائحين.

ورصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور من داخل المتحف المصري، أثناء استمتاع زوار المتحف بمشاهدة الآثار وحضارة مصر العريقة.

يذكر أن المتحف المصري بالتحرير يعرض صور صلاية نعرمر التي تعود للأسرة صفر في عهد الملك نعرمر سنة 3100 قبل الميلاد والتي صنعت من مادة الشست .

وأوضح المتحف المصري بالتحرير عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى ، أن صلاية نعرمر لديها ارتفاع 64 سنتيمتر و عرضها 42 سنتينتر ، وتعرض في الرواق الأرضي في المتحف.

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