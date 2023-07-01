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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمن العام في الأردن

صدى البلد

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل فيديوهات جرى تداولها وأظهرت سائق مركبة نقل متوسطة يقوم بالفرار من رجال الأمن العام وأحد رجال الأمن متشبث بالمركبة.

وبحسب وكالة عمون الأردنية أكّد أنّ الحادثة وقعت في منطقة المشارع قبل حولي عشرة أيّام بتاريخ 20/6 ، إذ أوقفت إحدى دوريات الشرطة مركبة نقل متوسطة وعند تدقيق المركبة والسائق الذي تبين بـأنه مطلوب بعدة طلبات، قام السائق باغلاق نافذة المركبة ومحاولة الفرار من المكان بينما بقي رجل الأمن متشبث بالمركبة.

وأضاف أنّه وبعد مسافة ليست بالطويلة جرى ايقاف المركبة بعد ملاحقتها وتم ضبط سائق المركبة الذي تبين وجود طلبات بحقه، فيما لم يصب رجل الأمن العام بأي أذى يذكر.

وبين انه تم إحالة السائق المطلوب للقضاء، وتقرر توقيفه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمقاومته رجال الأمن العام ومحاولة إلحاق الأذى بهم.

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