أسهل صيغة للصلاة على النبي .. نور حياتك بـ 5 كلمات

أسهل صيغة للصلاة على النبي هى اللهم صلى على سيدنا النبي، والتي دائما يرددها المسلمون في معاملاتهم اليومية سواء في التجارة والبيع والشراء، والمصالحات، فهي كلمة على لسان كل مسلم، لكن هذه الكلمات القليلة ثوابها عظيم عند الله عندما تقال بنية الصلاة على سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم-، ولأهمية هذا الذكر العظيمة اخترنا لقرائنا الكرام أسهل صيغة للصلاة على النبي وهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، فبهذه الكلمات يزداد الرزق وتنفك الكرب وتقضى الحوائج والرغائب فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.



أسهل صيغة للصلاة على النبي



أسهل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» رواه البخاري.. وأسهل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا النبي فالصلاة على النبي لكل من يعاني من ضائقة مال ورزق والصلاة على سيدنا النبي للرزق والفرج ولقضاء الحوائج.



أفضل صيغة للصلاة على النبي



أفضل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أفضل صيغة للصلاة على النبي اللهم صلِّ وسلم بانواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد اول الانوار الفائضة من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الاسماء والصفات، فهو اول حامد ومتعبد بانواع العبادات والقربات، والممد في عالم الارواح والاشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، وألطف بنا يا مولانا بجاهه فى الحركات والسكنات واللحظات والخطرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والارضين عليه واجريا مولانا لطفك الخفي فى امرى وارني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين.



اقصر صيغة للصلاة على النبي



اقصر صيغة للصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا النبي ، ومن صيغ الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والارضين عليه واجر يا مولانا لطفك الخفي فى امرى وارني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ، وعافية الأبدان وشفائها ، ونور الإبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.



اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ سبَق في علمك أني فاعلـُهُ بقـُدرتك التي قدرت بها عليَّ واقتدرت بها على كل شيءٍ.



فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين اللَّهُمَ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ ارتكبتـُه بشمول عافِيتكَ أو تمكنتُ منهُ بفضلِ نعمتـك أو تقويتُ به على دفع سوءٍ عني أو مددتُ إليه يدي بسبوغ رِزقكَ عليّ، أو إلى خير أردتُ به وجهكَ الكريم فخالطني فيه شحُّ نفسي بما ليس فيه رضاك ، فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين ، اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ دعاني إليه الترخص والحرص فرغبتُ فيه وحللتُ لنفسي ما هو محرَّمٌ عندك. فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين.





صيغ الصلاة على النبي للفرج



صيغ الصلاة على النبي للفرج اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ماوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات.



صيغ الصلاة على النبي عند الصوفية



صيغ الصلاة على النبي عند الصوفية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كامل النور ومنبع السرور، وصلى اللهم على سيدتنا فاطمة ابنته البتول، وصلى اللهم على سيدنا على بن ابى طالب اسد الله الغالب، وصلى اللهم على الكوكبين النيرين سيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، وصلى اللهم على سيدتنا السيدة زينب، رئيسة الديوان وحبيبة الرحمن، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنزه بها أفكارنا، وتصفي بها أكدارنا، وتنور بها أبصارنا وبصائرنا ، وتفتح بها علينا، وتقوي بها عزائمنا، وتهون بها مصائبنا ، وتهزم بها عدونا، وتختم بها حياتنا، وتطيب بها قبورنا.



اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ، وتقضي لنا بها جميع الحاجات ، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات اللهم صلِّ أفضل صلاةٍ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلىٍّ وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنزه بها أفكارنا، وتصفي بها أكدارنا، وتنور بها أبصارنا وبصائرنا ، وتفتح بها علينا، وتقوي بها عزائمنا، وتهون بها مصائبنا ، وتهزم بها عدونا، وتختم بها حياتنا، وتطيب بها قبورنا.