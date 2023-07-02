سعر الذهب عيار 14 اليوم 2-7-2023

سجل أقل عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموفق 2-7-2023؛ حوالي 1503 جنيهات للبيع و 1517 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأقل عي مستوي محلات الصاغة.

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم، مع انتهاء عيد الأضحي المبارك في محلات الصاغة المصرية.

عيار 21



سجل سعر أشهر أعيرة الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا حوالي 2255 جنيه للبيع و 2275 جنيه للشراء.

عيار 24



وصل سعر عيار 24 أغلي أعيرة الذهب نحو 2577 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء

عيار 18



بلغ سعر عيار 18 نحو 1933 جنيه للبيع و 1950 جنيه للشراء

تراجع المعدن الأصفر

ومع اغلاق تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.04 ألف جنيه للبيع و 18.2 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب جوالي 80.15 ألف جنيه للبيع و 80.9 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.58 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.



تراجع جديد



بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.

الذهب والسوق المحلي



ونمت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 37.3% وبقيمة 625 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.1% وبقيمة 94 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الارتفاعات التاريخية خلال النصف الأول العام الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 2300 جنيه، بينما شهدت الأوقية تقلبات سعرية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات العام عند مستوى 1826 دولارًا، وتراجعت إلى 1808 دولارات، ولامست مستوى 2046 دولارًا كأعلى مستوى لها فى العام، واخنتم التعاملات عند مستوى 1920 دولارً

وحول حركة أسعار الفائدة خلال النصف الأول، قال إمبابي، إن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماع شهر فبراير الماضي، بينما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع مارس، وأبقى على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها خلال اجتماعي مايو ويونيو، إذ تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وشهدت النصف الأول خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%، وذلك في يناير 2023، وكانت الحكومة قد خفضت الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولا إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، في مارس 2022، كما تم تخفيض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، في أكتوبر الماضي.

في حين رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، وثبتها خلال اجتماع يوينو، لتبقى عند نطاق يتراوح بين 5% و5.25%... وتوقع الفيدرالي رفعها مرتين على الأقل حتى نهاية عام 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.