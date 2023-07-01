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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب اختيار 30 يونيو عيدا لقوات الدفاع الجوي.. الفريق محمد حجازي يوضح

الفريق محمد حجازي
الفريق محمد حجازي

كشف الفريق محمد حجازي قائد قوات  الدفاع الجوي، سبب اختيار يوم 30 يونيو عيدا لقوات الدفاع الجوي.

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وقال الفريق محمد حجازي، في حواره مع برنامج "درع الوطن"، المذاع على قناة "تن"،: “صدر قرار جمهوري في فبراير 1968 بإنشاء قوات الدفاع الجوي في مصر”.

وأضاف الفريق محمد حجازي: "خلال حرب الاستنزاف، أسقطت قوات الدفاع الجوي، في يوم 30 يونيو 1970، طائرات للعدو الإسرائيلي من طراز فانتوم".

وأوضح الفريق محمد حجازي: "يوم 30 يونيو هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة، ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية".

وأكمل الفريق محمد حجازي: "حائط الصواريخ كان له دور كبير في حرب أكتوبر، وحائط الصواريخ هو تجميع قتالي من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، داخل مواقع ودُشَم محصنة؛ لصد وتدمير الطائرات المعادية".

ونوه الفريق محمد حجازي: "بأن حائط الصواريخ تم بناؤه في ظروف صعبة قبل حرب أكتوبر 1973".

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