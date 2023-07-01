بدأ تطبيقهما اليوم .. قراران مهمّان من الحكومة بشأن دعم السلع التموينية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير ودعم السلع التموينية بأسعار مناسبة؛ لمساندة المواطن الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الموازنة الجديدة ودعم السلع

وأقرت الموازنة الجديدة زيادة دعم السلع التموينية، حيث زادت مخصصات دعم السلع التموينية، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 على نحو 37 مليار جنيه، حيث سجلت 127 مليارا و700 مليون جنيه، مقابل نحو 90 مليار جنيه للسنة المالية العام السابق 2023/2022، وذلك وفقا لما جاء بالبيان المالي لموازنة العام الجديد.

وأشار البيان إلى مجموعة من الافتراضات التي حددت في إطارها مخصصات دعم السلع التموينية، وتتمثل في كميات القمح المطلوب توفيرها، والتي تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.6 مليون طن قمح لتوفير 93.5 مليار رغيف، إلى جانب 544 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

وبدأ اليوم السبت صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023، (أول أيام السنة المالية الجديدة)، ويستمر الصرف على مدار أيام الشهر وبنفس أسعار السلع التموينية عن الشهر الماضي.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتة إلى أنه تم تسليم منافذ الصرف استعاضة البداية لشهر يوليو، مشيرة إلى توفير 32 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم، دون أي زيادة في أسعارها.

32 سلعة تموينية للمواطنين

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، إلى قيام المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث أن الشركة القابضة خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة العيد لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع.

وأكد أن المستفيدين من منظومة الدعم يصل إلى ما يقرب من 63 مليون مواطن، مضيفا أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر على حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تمويني.

وطالب المتحدث الرسمى للوزارة المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، عن انتهاء الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مواطن رسميا بداية من اليوم السبت.

انتهاء الدعم الاستثنائي للأسر

وانتهى الدعم الاستثنائي الذي يصرف لبعض المستفيدين على البطاقات التموينية، يوم الجمعة 30 يونيو حيث كانت الدفعة العاشرة التي تصرف بالتزامن مع مقررات يونيو هي الأخيرة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الاستثنائي منذ سبتمبر 2022 لنحو 36 مليون مواطن مسجل على 7.7 مليون بطاقة تموينية، من الأسر الأكثر احتياجا.

وقامت الوزارة بصرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع على البطاقة التموينية بواقع 100 جنيه لكل بطاقة تتضمن أسرة واحدة من الأكثر احتياجا، و200 جنيه للبطاقات المتضمنة أسرتين و300 جنيه للبطاقة التموينية المتضمنة 3 أسر.

وتم صرف سلع الدعم الاستثنائي للمستحقين على مدار عشرة أشهر بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية، وذلك من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

وزارة التموين قامت بتحديد الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي وفقا لمعايير تصنيف الأكثر احتياجا كالمطلقات والأرامل وكذلك العمالة المؤقتة والموسمية، ومن يتقاضى الحد الأدنى للأجور أو أقل، ومستفيدي تكافل وكرامة.