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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منها السكر.. توقعات بزيادة أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر يوليو المقبل

صدى البلد

كشف تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن انخفاض أسعار بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقارنة بنفس الشهر من 2022، وهي ” القمح، الذرة الصفراء، زيت الصويا، زيت النخيل، البن”.

واضاف التقرير والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان هناك 5 سلع غذائية ارتفعت مثل “السكر الأبيض المكرر، والسكر الخام، والأرز غير المقشور،  والكاكاو” خلال مايو مقارنة بابريل 2023.

وتوقع التقريرارتفاع أسعار السلع الـ 8 حتى شهر يوليو المقبل و السكر الأبيض المكرر حتى أغسطس.
وارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر خلال شهر مايو الماضي لتسجل نحو 707.26 دولار للطن مقارنة بشهر ابريل الماضي والتي سجلت فيه نحو 683.09 دولار ، كما ارتفعت بمعدل سنوي 30%

 

اتحاد الصناعات أسعار السكر ارتفاع أسعار السلع الأرز الذرة الصفراء أسعار بعض السلع اسعار السلع الصناعات الغذائية

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