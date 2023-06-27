عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ينتهي في هذا التوقيت| التموين تحسم مصير الدعم الاستثنائي للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة السلع الغذائية التي تقدم على بطاقات التموين، لكل فرد حسب احتياجاته، ولكن مع الالتزام بالحد الأقصى لكل بطاقة، والذي تحدده الوزارة. 

حقيقة إلغاء الدعم الاستثنائي

وكانت تصرف وزارة التموين الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وكان الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لشهر يونيو هو الدعم للدفعة العاشرة، والتي تم صرفها من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شهر يونيو هو الأخير لصرف الدعم الاستثنائي والبالغ قيمته بين 100 إلى 300 جنيه، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.

وأضافت المصادر أن الدفعة التي تم صرفها هذا الشهر تعد الدفعة العاشرة والأخيرة في هذا الدعم والذي تم صرفه بناء على توجيهات رئاسية بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي وكلفت الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه في إطار حزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية.

36 مليون مواطن يستفيد

ونفت الوزارة صدور أي قرارات بمد صرف الدعم الاستثنائي الشهر القادم وبذلك تصرف جميع الأسر الدعم التمويني بقيمة 50 جنيها للفرد لما يقرب من 62.5 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة بتموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا.

ويقول إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين المقدم للفئات الأولى بالرعاية سينتهي 30 يونيو الحالي، وسيجري البت في وقفه أو مده خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف عشماوي خلال تصريحات إعلامية له: "تمديد الدعم الاستثنائي بيكون من مجلس الوزراء وليس قرار وزارة التموين. القرارات يتم بناؤها على ظروف اقتصادية معينة، وهذا الدعم الاستثنائي ينتهي يونيو الحالي، وإن كان هناك قرار من مجلس الوزراء فله الحق من ذلك".

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استمرار الدعم الاستثنائي على التموين يتكلف نحو 8 مليارات جنيه، وقد يؤدي لعجز الموازنة، متابعا: "هناك نحو 36 مليون مواطن يستفيد بالدعم الاستثنائي، وما زالت الدولة تهتم بالشريحة الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف".

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

حقيقة إلغاء صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لشهر يونيو

الأسر المستحقة للدعم 

يذكر أن وزارة التموين بدأت في صرف زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي بتوجيهات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدءًا من سبتمبر الماضي والمستمرة حتى شهر يونيو.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 6 فئات مستحقة للدعم الاستثنائي:

  • الأسر التي يقل معاشها عن 2500 جنيه.
  • الأسر التي يقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه.
  • أصحاب معاش تكافل وكرامة تستحق.
  • الأرامل.
  • المطلقات.
  • أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.
التموين بطاقات التموين الدعم الاستثنائى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

موضوعات متعلقة

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز بسبب تجميع بطاقات التموين بالقليوبية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

رئيس بيلاروس: طلبت من بوتين ألا يقتل قائد فاجنر

الصلح بين طوكيو وسيول.. نهاية الحرب التجارية وبداية التعاون الإقليمي

بدء نفرة الحجيج الي مزدلفة ..والسياحة تتابع مغادرة حجاجها

لوكاشينكو: تمرد فاجنر سيمنح الغرب فرصة لضرب روسيا وبيلاروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ