ينتهي في هذا التوقيت| التموين تحسم مصير الدعم الاستثنائي للمواطنين

تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة السلع الغذائية التي تقدم على بطاقات التموين، لكل فرد حسب احتياجاته، ولكن مع الالتزام بالحد الأقصى لكل بطاقة، والذي تحدده الوزارة.

حقيقة إلغاء الدعم الاستثنائي

وكانت تصرف وزارة التموين الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، حيث يتم صرف سلع بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وكان الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لشهر يونيو هو الدعم للدفعة العاشرة، والتي تم صرفها من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لـ وزارة التموين، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شهر يونيو هو الأخير لصرف الدعم الاستثنائي والبالغ قيمته بين 100 إلى 300 جنيه، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.

وأضافت المصادر أن الدفعة التي تم صرفها هذا الشهر تعد الدفعة العاشرة والأخيرة في هذا الدعم والذي تم صرفه بناء على توجيهات رئاسية بدأت خلال شهر سبتمبر الماضي وكلفت الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه في إطار حزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية.

36 مليون مواطن يستفيد

ونفت الوزارة صدور أي قرارات بمد صرف الدعم الاستثنائي الشهر القادم وبذلك تصرف جميع الأسر الدعم التمويني بقيمة 50 جنيها للفرد لما يقرب من 62.5 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة بتموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا.

ويقول إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين المقدم للفئات الأولى بالرعاية سينتهي 30 يونيو الحالي، وسيجري البت في وقفه أو مده خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف عشماوي خلال تصريحات إعلامية له: "تمديد الدعم الاستثنائي بيكون من مجلس الوزراء وليس قرار وزارة التموين. القرارات يتم بناؤها على ظروف اقتصادية معينة، وهذا الدعم الاستثنائي ينتهي يونيو الحالي، وإن كان هناك قرار من مجلس الوزراء فله الحق من ذلك".

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن استمرار الدعم الاستثنائي على التموين يتكلف نحو 8 مليارات جنيه، وقد يؤدي لعجز الموازنة، متابعا: "هناك نحو 36 مليون مواطن يستفيد بالدعم الاستثنائي، وما زالت الدولة تهتم بالشريحة الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف".

الأسر المستحقة للدعم

يذكر أن وزارة التموين بدأت في صرف زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي بتوجيهات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدءًا من سبتمبر الماضي والمستمرة حتى شهر يونيو.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 6 فئات مستحقة للدعم الاستثنائي: