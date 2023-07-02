الكهرباء قبل 30 يونيو.. دعاوى قضائية خلال حكم الإخوان بسبب الانقطاع وتلف الأجهزة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".



وقال الإعلامي مصطفى كفافي: "في قرية الصنافين التي تبعد حوالي ساعة من القاهرة كان هناك مواطن حرك دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية طالبه فيها بتعويض عن كل الخسائر التي حدثت لكل حضانات الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي، والتي تم تدشينها بالجهود الذاتية من أبناء قريته".



وقال مدحت عبدالحميد محاسب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: "أنا ومجموعة من الشباب توجهنا إلى محامٍ حرك دعوى قضائية في محكمة منيا القمح ضد وزير الكهرباء الإخواني وطالبنا بتعويض عما حدث، الذي أتلف أجهزة في الحضانات وأجهزة في منازلنا الشخصية، كما أن ثلاجاتنا تم حرق مواتيرها بسبب الانقطاع الكهربائي".



وواصل: "بالنسبة للخسائر المادية، فقد تلف جهازان في الحضانات بقيمة 150 ألف جنيه للجهاز الواحد، وفي وحدة الغسيل الكلوي بلغت تكلفة تصليح أجهزة تالفة 300 ألف جنيه، كما أن معظم بيوت القرية كانت في حاجة إلى تعويض قدره 15 ألف جنيه بحد أدنى".



الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.

