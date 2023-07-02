هل الصداع والتثاؤب من أعراض الحسد والسحر ؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية.

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادا لقوله تعالى: «نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون».

ناصحا أنه يجب على المؤمن أن يعلم أنه لا يضره الحسد إلا ما قدره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدجالين، وينبغي عليه أن يحصن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر



1-سورة الفاتحة (٣ مرات)

2-آية الكرسي (٣ مرات)

3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)

4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)

5-"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ٣مرات

6-"أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة" (٣ مرات)

7-"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)