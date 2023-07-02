الطقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة بكافة المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، استمرار تأثر البلاد بنسب الرطوبة العالية في الجو خلال ساعات النهار، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس تحديدا في فترة الظهيرة.

الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر، بينما مع تقدم ساعات النهار، يكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن نسبة الرطوبة خلال الطقس اليوم، تشهد ارتفاع ملحوظ نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، بينما البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 34 درجة وتكون المحسوسة 36

السواحل الشمالية تسجل 30 درجة وتكون المحسوسة 35

جنوب سيناء تسجل 38 درجة وتكون المحسوسة 41

شمال الصعيد تسجل 37 درجة وتكون المحسوسة 38

جنوب الصعيد تسجل 41 درجة وتكون المحسوسة 42