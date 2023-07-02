عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

صدى البلد

تواصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز سرًا مع نظيره الروسي في أعقاب التمرد الفاشل الذي أجراه قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، لإيصال رسالة مفادها أنَّ الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الفوضى الداخلية في روسيا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين.

وأضاف المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، في تقرير نشرته الجمعة، أنَّ المكالمة الهاتفية التي أجراها بيرنز مع رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين هي أعلى مستوى من التواصل بين الحكومتين منذ محاولة التمرد ضد الكرملين.

درّبوا جيشنا | طلب صادم من رئيس بيلاروسيا لـ مرتزقة فاجنر

مصيرها في يد بوتين.. خبيرة أمريكية تتوقع خطوة الرئيس الروسي ضد فاجنر

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ تمرد فاجنر، الذي انتهى بعد يوم من بدايته عن طريق اتفاق بوساطة زعيم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يعد التهديد الأخطر الذي واجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه كشف عن وجود تصدعات في حكمه الذي استمر لمدة 23 عاماً.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنَّ المكالمة التي أجراها بيرنز، وهو دبلوماسي سابق غالباً ما يتم استخدامه لنقل الرسائل الحساسة إلى روسيا والدول أخرى، هي جزء من استراتيجية أوسع للبيت الأبيض للتأكيد لبوتين ودائرته الداخلية، أنَّ الولايات المتحدة ليس لها دور في الخطوة التي قام بها بريجوجين، وأنها لا تسعى إلى لتأجيج التوترات في روسيا.

ووفقاً للصحيفة، فإنَّ المسؤولين الأمريكيين يقولون وراء الكواليس إنهم حريصون على تجنب إعطاء الكرملين أي فرصة لإلقاء اللوم في التمرد وعواقبه على أعداء روسيا الخارجيين.

أمريكا روسيا التمرد لقوات فاجنر تمرد قائد مجموعة فاجنر تمرد قوات فاجنر تمرد مجموعة فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

موضوعات متعلقة

درّبوا جيشنا | طلب صادم من رئيس بيلاروسيا لـ مرتزقة فاجنر

مصيرها في يد بوتين.. خبيرة أمريكية تتوقع خطوة الرئيس الروسي ضد فاجنر

لن يسلم أحد من "فاجنر".. هل بإمكان زعيم الجماعة المسلحة الاستيلاء على موسكو؟

ترشيحاتنا

رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

بين الواقع والأدب.. أشهر حوادث غرق الغواصات في التاريخ

إسرائيل تعلن شن ضربات صاروخية جديدة في سوريا

رسمة لـ بوتين تكشف أسرارا خطيرة عن شخصيته.. ماذا أوضحت؟

بعد تمرد فاجنر.. أمريكا تفتح باب تواصل مع روسيا لطمأنتها

الشباب والرياضة: 10 ميداليات هدفنا في أولمبياد باريس 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ