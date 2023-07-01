درّبوا جيشنا | طلب صادم من رئيس بيلاروسيا لـ مرتزقة فاجنر

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرتزقة مجموعة فاجنر لتدريب جيش بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلتا الرسمية.

واضافت الوكالة أن لوكاشينكو ألمح إلى الدعوة في خطاب ألقاه أمس الجمعة في عيد استقلال بيلاروسيا.

وقال لوكاشينكو: ‘للأسف ، مرتزقة فاغنر ليسوا هنا’، 'وإذا جاء مدربيهم ، كما أخبرتهم بالفعل ، ونقلوا لنا الخبرة القتالية ، فسنقبل هذه التجربة.

وتأتي دعوة لوكاشينكو بعد أسبوع واحد فقط من الفضل للزعيم البيلاروسي في نزع فتيل تمرد مسلح شنته قوات فاجنر ضد موسكو.

وفي سلسلة مذهلة من الأحداث التي شكلت أكبر تهديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ سنوات ، زحف زعيم فاجنر يفغيني بريغوزين قواته نحو العاصمة الروسية ، وسيطر على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين ، فيما قال إنه رد. لهجوم عسكري روسي على معسكر فاغنر.

وتم نزع فتيل الأزمة فقط بعد أن توسط لوكاشينكو في صفقة ينتقل بموجبها بريغوزين إلى بيلاروسيا. كجزء من نفس الصفقة ، مُنح جنود فاجنر خيارات إما التسجيل في الجيش الروسي أو وكالات إنفاذ القانون ، أو العودة إلى عائلاتهم وأصدقائهم ، أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

قال لوكاشينكو في خطابه يوم الجمعة إنه لا يخاف من أعضاء مجموعة فاغنر لأنه 'عرفهم لفترة طويلة'.

هؤلاء هم أناس قاتلوا في جميع أنحاء العالم لتأسيس حضارة عادية. الغرب يكرههم حتى النخاع.

كما حذر من أن 'أزمة سياسية عسكرية عالمية النطاق لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية' كانت تختمر ، وانتقد الغرب لعدم اعترافه بالحاجة إلى الحوار لحلها.

واتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ 'تسليح بولندا بوتيرة متسارعة' وادعى أن الغرب كان يحول بولندا إلى 'ساحة تدريب بالوكالة' لاستخدامها ضد روسيا البيضاء وروسيا ، مشبهاً إياها بأوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ادعى الزعيم البيلاروسي أنه أقنع بوتين بعدم 'تدمير' مجموعة فاجنر ورئيسها بريغوزين ، الذي قال إنه كان من الممكن 'سحقه مثل الخلل' لو واصلت قوات فاجنر تقدمها إلى العاصمة الروسية.

لكن المكان الدقيق لوجود بريجوزين لا يزال غير واضح.

شوهد زعيم فاجنر آخر مرة وهو يغادر مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا يوم السبت الماضي ، بعد أن ألغى فجأة مسيرة قواته إلى موسكو.

وبعث برسالة صوتية يوم الاثنين يشرح فيها قراره بإعادة قواته.

وقال لوكاشينكو إن رئيس فاجنر وصل إلى بيلاروسيا يوم الثلاثاء. بينما لا توجد مقاطع فيديو أو صور تظهر بريغوزين في بيلاروسيا ، أظهرت صور الأقمار الصناعية لقاعدة جوية خارج مينسك طائرتين مرتبطتين ببريجوزين تهبط هناك صباح الثلاثاء.