هيثم أبو زيد: أم كلثوم كانت لها علاقة وثيقة بالمشايخ والقراء |فيديو

قال هيثم أبو زيد، الباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني، إن أم كلثوم كانت لها علاقة وثيقة بالمشايخ والقراء، والدليل على ذلك وجود أسطوانات الشيخ علي محمود في متحفها.



وأضاف “أبو زيد” خلال حواره لـ أخبار مصر من تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن الشيخ علي محمود يعد صاحب أعظم أذان مُسجل، فهو يستطيع أن يعطي جرعات فائقة من الجمال والسحر في زمن وجيز وكان يؤذن في مسجد الحسين، وتخرج من بطانته عباقرة ومنهم الشيخ زكريا أحمد والشيخ طه الفشني والشيخ محمد الفيومي.



وأكد الباحث في تراث التلاوة والإنشاد الديني أن العالم يريد التعرف على الموسيقى المحلية التي تعبر عن شخصية البلد ومنها الموشحات وغيرها من أنواع الموسيقى، لذلك اعتبر الباحثون المهتمون بتراث الموسيقى الشرقية أن هذه هي الموسيقى الراقية.

