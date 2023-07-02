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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كل الكلمات لا تصف صوته.. باحث: الشيخ محمد رفعت هدية للعالم الإسلامي .. فيديو

هيثم ابو اليزيد
هيثم ابو اليزيد

قال هيثم أبو اليزيد ، الباحث في تراث التلاوة والانشاد الديني ، إن تسجيلات القراء الكبار ومنهم  الشيخ محمد رفعت  ، وعددهم 15 قارئا ، تتعدى 10 آلاف ساعة ، متابعا : " تحتاج عمرين فوق العمر للاستماع الواعي لها " .

وتابع هيثم أبو اليزيد ، خلال لقائه لـ برنامج " كنوز الوطن " مع أيمن عدلي لـ " أخبار مصر " ، ، أن تسجيلات الشيخ " الشعشاعي " تحمل عظمة كبيرة لا يدركها كل المستمعين ، موضحا : " تلاوته بسيطة وخالية من التعقيد " .

وأضاف " أبو اليزيد " ، أن الجمهور المستمع كان واعيا أكثر من الآن ، ومرحلة ظهور الإذاعة كانت من أقدار مصر التي كانت سببا في مكانة مصر الثقافية ، ونفوذ مصر في القوة الناعمة .

وأشار  إلى أن ظهور الشيخ محمد رفعت كان هدية لمصر والعالم الإسلامي ، وكل الكلمات لا تصف صوته ، رغم اجماع الناس أن الصوت لا يظهر بجماله بسبب ردائه الموجات ، ورفضه لتسجيل الأسطوانات .

 

هيثم أبو اليزيد أيمن عدلى برنامج كنوز الوطن توك شو

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