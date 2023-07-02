كل الكلمات لا تصف صوته.. باحث: الشيخ محمد رفعت هدية للعالم الإسلامي .. فيديو

قال هيثم أبو اليزيد ، الباحث في تراث التلاوة والانشاد الديني ، إن تسجيلات القراء الكبار ومنهم الشيخ محمد رفعت ، وعددهم 15 قارئا ، تتعدى 10 آلاف ساعة ، متابعا : " تحتاج عمرين فوق العمر للاستماع الواعي لها " .

وتابع هيثم أبو اليزيد ، خلال لقائه لـ برنامج " كنوز الوطن " مع أيمن عدلي لـ " أخبار مصر " ، ، أن تسجيلات الشيخ " الشعشاعي " تحمل عظمة كبيرة لا يدركها كل المستمعين ، موضحا : " تلاوته بسيطة وخالية من التعقيد " .

وأضاف " أبو اليزيد " ، أن الجمهور المستمع كان واعيا أكثر من الآن ، ومرحلة ظهور الإذاعة كانت من أقدار مصر التي كانت سببا في مكانة مصر الثقافية ، ونفوذ مصر في القوة الناعمة .

وأشار إلى أن ظهور الشيخ محمد رفعت كان هدية لمصر والعالم الإسلامي ، وكل الكلمات لا تصف صوته ، رغم اجماع الناس أن الصوت لا يظهر بجماله بسبب ردائه الموجات ، ورفضه لتسجيل الأسطوانات .