البطريرك إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بقويسنا

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

صلاة البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة البصخة المقدسة، متأملًا في عدد من قراءات اليوم.

وركز الأب البطريرك في تأمله على الأيتين الكتاتبين: "اُطْلُبُوا الْخَيْرَ لَا الشَّرَّ لِكَيْ تَحْيَوْا، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الرَّبُّ إِلَهُ الْجُنُودِ مَعَكُمْ كَمَا قُلْتُمْ." (عا 5: 14)، "لِذَلِكَ يَصْمُتُ الْعَاقِلُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لأَنَّهُ زَمَانٌ رَدِيءٌ." (عا 5: 13)، مؤكدًا أهمية الصمت، وأهمية الكلام في أوانه.