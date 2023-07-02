مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

هاجمت المطربة شذى ؛ زميلها الفنان عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج والذي قال فيه إن الفنان مجرد أداة.

وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: طبعا الكل عارف قد إيه أنا وعمرو أصحاب وإخوات، بس المرة دي عمرو خانه التعبير زي لما بتخونه تعبيراته كتير!.

وتابعت شذى: المطرب عمره مكان مجرد أداة ومينفعش يتقال كلام زي ده من فنان بحجم وقيمة عمرو مصطفى، لأن المطرب قادر بأدائه وأسلوبه يوصلك الفكرة والإحساس للناس كملحن أو يهبدهالك في الأرض بدليل فيه أغاني عبقرية لما غناها ناس أي كلام اتهبدت بيهم، فبلاش الكلام ده في التوقيت ده.



واضافت :" المطرب عمره ما كان مجرد أداة وكفاية نقلل من قيمة بعض، كل واحد ليه دور مهم.. دي منظومة كاملة الأغنية مؤلف وملحن وموزع ومهندس صوت ومطرب.. كل واحد إيه حجمه وقيمته.. مش بظرميط وشكرا.

عمرو مصطفى

وكان عمرو مصطفى قد صرح في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو المبدع وأن الفنان مجرد أداة هو الذي يتحكم فيها.



قرر الفنان عمرو مصطفى تهنئة الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو بطريقته الخاصة، حيث طرح أغنية "بلادي" عبر الحسابات الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بتلك الذكرى.

وتعد أغنية بلادي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وأداء عمرو مصطفى، وتقول كلمات الأغنية:

بلادي يا قوية ومنك قوتي

أنا قد المسئولية وقد كلمتي

أنا منك وليكي واللي لحظة هيعاديكي

هدفنه يا بلدي فيكي لو يقرب مننا

بلاي ياللي أغلى عندي من حياتي من ولادي

ياللي كل مرة تحتاجيني أو تنادي

ولما تؤمري أنا بلبي النداء



الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى تم تكريمه مؤخرًا من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية Sacem في فرنسا، وحصل على العضوية الدائمة، وحرص على إعلاء علم مصر من خلال ارتدائه العلم أثناء التكريم وحصوله على العضوية في فرنسا أمام العديد من الصناع من مختلف بلدان العالم