بعد ساعات من طرحها.. شذى تتصدر تريند تويتر بأغنية "اللي ما يتسموا"

طرحت المطربة شذى، أمس الأحد، أحدث أغنياتها بعنوان "اللي ما يتسموا"، عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.



وتصدرت الأغنية، منذ قليل، تريند موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.

"اللي ما يتسموا"، كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

يذكر أن شذى طرحت قبل عدة أشهر أغنية بعنوان "مخ تخين"، وتعاونت خلالها مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب، وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

واحتفلت المطربة شذى بعقد قرانها في ديسمبر الماضي، في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربون.