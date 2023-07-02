انس الـbackup.. أحدث ميزة في واتساب هتخليك تسترجع الشات القديم بكل سهولة

يتوفر على تطبيق واتساب WhatsAp الآن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل سجل المحادثات والملفات بين الأجهزة الجديدة بسهولة، دون الحاجة إلى استخدام النسخ الاحتياطي على السحابة الإلكترونية. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يتم إرساله إلى الجهاز القديم والذي يحتوي على سجل المحادثات المحفوظ مسبقاً، ومن ثم يتم نقلها بشكل محلي إلى الهاتف الجديد باستخدام خدمة الواي فاي المباشرة.

ويتم الآن إطلاق هذه الميزة على المستخدمين الذين يستخدمون إصدار تجريبي من التطبيق، وتتوفر في الوقت الحالي للنقل بين نفس نظام التشغيل، وهي الآن متاحة فقط لنقل البيانات بين أجهزة الأندرويد والآيفون.

ويتم الوصول إلى هذه الميزة في واتساب من خلال الدخول إلى قسم الإعدادات داخل تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى قسم "المحادثات"، ومن ثم النقر على "نقل المحادثات"، حيث يمكن للمستخدمين الذين يحصلون على هذه الميزة العثور عليها هناك.

وتؤكد شركة "ميتا" المالكة لتطبيق واتساب"l أن بيانات سجل المحادثات لا تتم مشاركتها إلا بين الجهازين المعنيين بالنقل، وأنها تتمتع بالتشفير الكامل خلال عملية النقل. وتعد هذه الميزة مفيدة أيضاً في حالة وجود نسخ احتياطية كبيرة التي لا يمكن تخزينها على السحابة الإلكترونية.



