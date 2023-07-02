انتصار كبير.. الجيش الأوكراني يفك شفرة مسيرات روسيا ويسقطها

شنت روسيا هجوما بالطائرات بدون طيار على كييف والمنطقة المحيطة بها بعد توقف لمدة 12 يوما.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، إسقاط 8 مسيرات و3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا خلال الليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرانفورم"، قالت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إنه "في ليلة 2 يوليو، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بمسيرات إيرانية الصنع وثلاثة صواريخ كاليبر كروز".

وتابع سلاح الجو الأوكراني: "تم إطلاق ثماني طائرات بدون طيار من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وتم إطلاق صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود".

وأضاف أنه "تم تنشيط الدفاعات الجوية للقوات الجوية في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأضحت القوات الجوية الأوكرانية في تقريرها ، أن جميع الأهداف الجوية اتي تم استهدافها 8 طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131 و3 صواريخ كاليبر كروز تم تدميرها ".

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بإصابة رجل بجروح وتضرر ثلاثة منازل خاصة في منطقتين بالعاصمة كييف خلال سقزط حطام الطائرات بدون طيار.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأركان الأوكرانية تصديها لنحو 30 هجوما روسيا في زابوريجيا.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن روسيا نفذت 27 ضربة جوية على مواقع عسكرية ومدنية، مضيفة أن القتال مستمر في دونيتسك وزابوريجيا بواقع 46 اشتباكا خلال 24 ساعة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، حالة التأهب وفعلت صفارات الإنذار في العاصمة وضواحيها للمرة الثانية خلال ساعات.

ودخلت تحذيرات الغارات الجوية حيز التنفيذ في مناطق، كييف وجيتومير وفينيتسا.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، أعلنت السلطات حالة التأهب لغارات جوية في عدة مناطق في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق الأوكرانية في دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وميكولايف، والأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابورويجيا وخيرسون، حوالي منتصف الليل.

و صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق أوديسا، تشيركاسي، بولتافا وخاركوف.