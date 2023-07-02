روسيا السبب ..بولندا في خطر وترسل تعزيزات لتأمين حدودها

أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع روسيا البيضاء، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب".

وأضاف "سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود".

وأعلن حرس الحدود البولندي، اليوم الأحد، أن 150 شخصا حاولوا، يوم السبت، العبور إلى بولندا بطريقة غير قانونية قادمين من بيلاروسيا.

وستعزز بولندا حدودها الشرقية ردا على وصول المرتزقة الروس من مجموعة فاجنر إلى بيلاروسيا،

واشارت السلطات البولندية إلى أنه من المتوقع أن يصل حوالي 8000 من مرتزقة فاجنر إلى بيلاروسيا وهذا خطير بالنسبة لأوكرانيا.

وأضف "من المحتمل أيضا أن يكون خطيرا على ليتوانيا ويمكن أن يكون خطيرا بالنسبة لنا. قد يعني ذلك مرحلة جديدة من الحرب الهجينة، وهي مرحلة أكثر تعقيدا بكثير من تلك التي تعاملنا معها حتى الآن".

وأوضحت أن بولندا ستعزز دفاعاتها على الحدود الشرقية ، بما في ذلك المشاريع المؤقتة والطويلة الأجل.

