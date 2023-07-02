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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية توزع هدايا خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين

صدى البلد

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، أمس السبت، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المصاحف الشريفة وترجمة معانيه على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ حالة عمار.

وشارك عدد من المتطوعين والمتطوعات في توزيع نسخ المصحف، والكتيبات الإسلامية، ومساعدة كبار السن وتقديم الخدمات لهم، حسبما نقلت واس.

يأتي ذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، بنشر ثقافة العمل التطوعي، لنشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين.

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وثمّن الحجاج المغادرون ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة وضخمة لتسهيل سير الحاج من أول نقطة دخول للمملكة حتى يصل المشاعر المقدسة.

تلك التسهيلات أسهمت في تيسير وسهولة أداء حجاج بيت الله الحرام لفريضة حج هذا العام 1444هـ.

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