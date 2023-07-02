أخبار الفن .. مشكلة أحمد سعد في تونس .. حمل ابنه أصالة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أحمد سعد وعمرو مصطفى وأصالة:

هاجمت المطربة شذى ؛ زميلها الفنان عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج والذي قال فيه إن الفنان مجرد أداة.

أحدث النجم أحمد سعد أزمة في تونس علي خلفية حفله في مهرجان بنزرت.

بدأت الأزمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع إدارة المهرجان .

حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني



كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قائمة الأسماء النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النقابة، وجاء ذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب بالتزكية مؤخرًا.

ردت الفنانة أصالة على تعليقات الجمهور بشأن حمل ابنتها شام الذهبي، وجاء ذلك بعد أيام من نشر الأخيرة صورة توضح حملها في حفل زفاف أنس نصري.