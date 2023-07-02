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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. مشكلة أحمد سعد في تونس .. حمل ابنه أصالة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن أحمد سعد وعمرو مصطفى وأصالة:

 

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

هاجمت المطربة شذى ؛ زميلها  الفنان عمرو مصطفى  بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج والذي قال فيه إن الفنان مجرد أداة.

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

أحدث النجم أحمد سعد أزمة في تونس  علي خلفية  حفله في مهرجان بنزرت.

بدأت الأزمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع إدارة المهرجان .

بيت الروبي متصدر.. تعرف على إيرادات السينما في رابع أيام عيد الأضحى

حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني

أبرزهما نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي.. 24 مرشحا على مقاعد مجلس نقابة الموسيقيين


كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قائمة الأسماء النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النقابة، وجاء ذلك بعد فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب بالتزكية مؤخرًا.


خايفة عليها.. أصالة تعلق على أنباء حمل ابنتها شام

ردت الفنانة أصالة على تعليقات الجمهور بشأن حمل ابنتها شام الذهبي، وجاء ذلك بعد أيام من نشر الأخيرة صورة توضح حملها في حفل زفاف أنس نصري.

أحمد سعد عمرو مصطفى أصالة

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