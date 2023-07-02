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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

أحدث النجم أحمد سعد أزمة في تونس  علي خلفية  حفله في مهرجان بنزرت.

بدأت الأزمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع إدارة المهرجان .

وقاطعت مقدمة الحفل أحمد سعد أثناء إجرائه لقاء صحفى ليرد عليها اسكتى انتى ممكن تسكتى".

وقام سعد بعد ذلك بمغادرة اللقاء الصحفي وسط هرج ومرج ومطالبة من الصحفيين بالاعتذار.

 

أحمد سعد:

كشف الفنان أحمد سعد، خلال تصريحات بقناة تن تفاصيل هامة عن أغانيه الجديد، مضيفا:" اغنية اختياراته مدمره حياتي فرقت معايا وبقت مظبطة حياتي".

وأوضح سعد،:" زمان كنت بقول الجمهور مش مديني حقي ولكن اتأكدت دلوقتي أني أنا اللي كنت مقصر في حق نفسي".

وأضاف سعد،:" الجمهور لو لقي المطرب عمل حاجة حلوة بيقدروه جدا وده اللي أنا لمسته من جمهوري"، معبرا عن سعادته بعد الفوز بـ 3 جوائز من تصويت الجمهور بميما أورد.

 

أحمد سعد وأغنية الفلوس:

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان “الفلوس” وذلك بمناسبة عيد الأضحى عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

 

أغنية الفلوس غناء أحمد سعد وكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وأخرج الكليب عمر هلال.

 

أحمد سعد
وكان الفنان أحمد سعد قال إنه سعيد بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سر هذا التألق هو التوفيق من عند الله واجتهاده وإخلاصه لعمله.

وعبر أحمد سعد عن شعوره تجاح أعماله الناجحة خلال الفترة الماضية في تصريحات لكاميرا صدى البلد قائلا:" السنة اللي فاتت دي كانت جميلة وأنا مبسوط جدا بالنجاح والتكريمات.. وربنا يستر من السنة الجاية واللي فاتت كانت جميلة جمال مش عادي".

أحمد سعد تونس مهرجان بنزرت

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