عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

أحمد سعد
أحمد سعد

أزمة جديدة بطلها المطرب أحمد سعد حدثت مع حفلته في تونس، عندما رفض حضور مؤتمر صحفي كان مخطط له عقب حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة بالرمال، الذي أقيم في معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت بتونس.

ولكنه عاد ليعتذر للصحفيين قائلا: “لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن اتفقاتي”.

وأضاف: “ولكن وجودكم عشان تاخدوا مني كلمة ده شيء يسعد قلبي إني أكون موجود وسط الإعلام 
اللي أنا بحبه أصلا.. لما مشيت من الحفلة مش عشان خاطر أنا مش عايز أعمل معاكم أحاديث”.

لتقاطعه منظمة الحفل، قائلة: “كان في اتفاق أنك تعمل ندوة صحفية بعد الحفلة”.

وليعلق “سعد” ، بانفعال قائلا: “اسكتي خالص لوسمحتي، عشان أنتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات.. اخرسي”.

لترد مهاجمة: “تاخد 80 ألف دولار وتخرج ومتحترمش الشعب التونسي.. وجاي تقولي اسكتي، لا يا بابا بقولك مش هاسكتلك أنا تونسية حرة وانت جاي تقولي كده في بلادي”.

وطعديد من وسائل الإعلام المحلية اعتبرت ما قاله سعد إهانة في حق مواطنة تونسية، وشنت عليه جهوم كبير خاصة بعد حديثه عن تونس سابقا والذي قال فيه: أسعد يوم في حياتي أكون في تونس بلد الذواقة وبلد كل المطربين وكل الفنانين يتمنوا يغنوا فيها، تونس والشعب التونسي أنا مبسوط جدا إني موجود معاكم النهاردة.

أحمد سعد المطرب أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

موضوعات متعلقة

بيت الروبي متصدر.. تعرف على إيرادات السينما في رابع أيام عيد الأضحى

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

أخبار الفن.. تامر حسني يحقق أعلى إيراد دولي بفيلم تاج.. مصطفى كامل يحيي حفلا في الساحل الشمالي

بعد انفصالها عن رقم 12.. أسرار عن زيجات غادة عبد الرازق

هرمون السعادة.. فيلم تاج ينشر الفرحة داخل قاعات العرض بمصر والوطن العربي..فيديو

ذكرى ميلاد الشيخ إمام.. فقد بصره واعتكف في غرفته حتى الوفاة

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

ترشيحاتنا

مخاوف أمنية تدفع روسيا لإلغاء معرضها الجوي الدولي ماكس

تذبذب أسعار الذهب اليوم .. هذا ثمن عيار 21 الآن

دموع وانهيارات.. ردود فعل طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

رسميا.. حمدي فتحي ينضم إلى الوكرة القطري

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ