من كلمات منة عدلي القيعي.. أحمد سعد يطرح أغنية الفلوس

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان “الفلوس” وذلك بمناسبة عيد الأضحى عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

أغنية الفلوس غناء أحمد سعد وكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وأخرج الكليب عمر هلال.

أحمد سعد

وكان الفنان أحمد سعد قال إنه سعيد بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن سر هذا التألق هو التوفيق من عند الله واجتهاده وإخلاصه لعمله.

وعبر أحمد سعد عن شعوره تجاح أعماله الناجحة خلال الفترة الماضية في تصريحات لكاميرا صدى البلد قائلا:" السنة اللي فاتت دي كانت جميلة وأنا مبسوط جدا بالنجاح والتكريمات.. وربنا يستر من السنة الجاية واللي فاتت كانت جميلة جمال مش عادي".

واستطرد أحمد سعد مازحا:" اختياراتي طلعت مظبطة حياتي وأي أغنية بتنجح وبتحقق نجاح بمجهود فريق العمل..الحاجات اللي عملتها السنة اللي فاتت من هزار وضحك كان قادر يوديني في مكان مش حلو.. بس أنا بحب أكون على طبيعتي أوي".

وأشار أحمد سعد في تصريحاته إلى أن الذكاء الاصطناعي ممكن أن يكون مفيدا، موضحا:"هيفيد لو قدرنا نستخدمه بشكل مفيد والتطور فيها كل شيء في الدنيا ليه فوائد أو أضرار".

وكشف أحمد سعد عن موعد تقديمه فيلم سينمائي قائلا:" نفسي أعمل فيلم تكون قصة حقيقية لأني بحب القصص الحقيقية وقلت أعمل قصة حياتي واستنى شوية وممكن اعمل قصة حياة عمرو دياب".