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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيت الروبي متصدر.. تعرف على إيرادات السينما في رابع أيام عيد الأضحى

افلام العيد
افلام العيد

حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 21،572،182 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات كالتالي :

فيلم بيت الروبي: 10،146،730 جنيهًا.

-فيلم تاج: 5،018،860 جنيهًا.

-فيلم البعبع: 4،233،454 جنيهًا.

-فيلم مستر إكس: 2،173،138 جنيهًا.


بيت الروبي :

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

البعبع:

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

بيت الروبي فيلم بيت الروبى موسم عيد الأضحى

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