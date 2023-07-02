عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال لجنة الإصحاح البيئي للحد من انتشار وتكاثر البعوض

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تطهير خزانات المياه والتنظيف حولها للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة.


وأوضح رئيس المدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قامت اليوم اللجنة المكونة من سكرتير المدينة ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع أداره الطب الوقائي وفرق مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سفاجا بالمرور علي مناطق مختلفة بالمدينة للتأكد من تغطية وأحكام الغلق لغطاء خزانات المياه ومراجعة نظافة المدينة للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.


أضاف شعبان، أن اللجنة رصدت عددا من الخزانات الأرضية التي تحتاج تغطيه وجاري التعامل معها وتم رصد أشجار كثيفة بين عمارات أبو النصر ال٥٠٠ وحده خلف المطافئ وعمارات مبارك ٣ المجاورة لها وهي التي تساعد علي تكاثر البعوض والحشرات ناقلة الأمراض وتعتبر موطنا لها.

وطالب رئيس المدينة، المواطنين بالضرورة مراعاة تغطية وغلق خزانات المياه الخاصة بهم وعدم التسبب في وجود برك مياه وتقليم نظافة الأشجار الخاصة بهم لمساعده فرق مكافحة الأمراض للتخلص من البعوض والحشرات والحفاظ علي أنفسهم وذويهم

إدارة الطب الوقائي البحر الأحمر الشئون الصحية بالبحر الأحمر الشرب والصرف الصحى رئيس مدينة سفاجا شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

موضوعات متعلقة

8 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

بملابس فرعونية وعلم مصر.. سياح الغردقة يحتفلون بثورة 30 يونيو

إقبال على مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى بشواطئ الغردقة

حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر يوزع الهدايا على المواطنين خلال عيد الأضحى

أكلات عيد الأضحى في حلايب وشلاتين.. السلات والأنقلت تتصدر القوائم الغذائية بالمنطقة

إقبال كبير للمصريين على جراند اكواريوم في الغردقة خلال عيد الأضحى المبارك

تجسيد للمحبة.. وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يشارك في الأضحية بالغردقة

البط والفتة والمشويات تجذب السياح والمصريين أول أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

بقيمة 32 مليار دولار| إفراجات جمركية جديدة.. هل تساعد في خفض الأسعار؟

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الاحد 2-7-2023

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

أغمى عليها.. نقل طالبة ثانوية عامة داخل لجنة بأطفيح للمستشفى

تحرك عاجل من "التعاون الإسلامي" ضد حرق المصحف في السويد

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ