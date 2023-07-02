تحرير 47 محضر تموينى وإعادة فتح الشون لتوريد القمح بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال رابع وخامس أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استهدفت المرور على الأسواق بمدن رأس البر و الروضة والسرو وعدد من قرى مركزى دمياط وفارسكور، وكذلك مطاحن القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٧ مخالفة وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والتصرف فى دقيق مدعم خارج المنظومة، و عدم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانات الغاز ، وكذلك عدم تسليم بون الصرف وعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن الشهر الجارى ، هذا إلى جانب ضبط عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن ، وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية .

وقد أعلنت مديرية التموين عن إعادة فتح الشون عقب انتهاء اجازة العيد لتوريد القمح ، حيث بلغ اجمالى الكميات الموردة ٦٠٢٤٦ طن بمعدل ١٣٠ % من المستهدف.