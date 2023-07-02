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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: انتظام العمل بجميع محطات الشرب خلال إجازة عيد الأضحى

اختبارات مياه الشرب
اختبارات مياه الشرب مستمرة خلال عيد الاضحى المبارك

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب الرئيسية على مستوى المحافظة، موضحا أن تأثر الضغوط وانقطاع المياه قبيل عيد الأضحى نتيجة لكثافة الاستهلاك، خاصة فى الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة. 

ونوه بأن الشركة من خلال فرق الصيانه التى تعمل على  مدار ٢٤ ساعة سعت جاهدة لتحسين الضغوط  وتوصيل المياه للمناطق ذات المنسوب المرتفع ونهايات الشبكات، وهو ما انعكس إيجابا فى استقرار الضغوط حاليا بمعظم أنحاء المحافظة علاوة على المتابعة المستمرة لكافة محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي طوال أيام عيد الأضحى. 

ويأتي ذلك حرصا على استدامة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين ، مشيرا الى التعامل الفورى مع اى مشكلات تطرأ خاصة تلك المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو جودة المياه .

وأضاف “النجار”، أنه تسهيلاً على عملاؤنا الكرام تستمر الشركة فى تشغيل مراكز شحن العداد مسبق الدفع بكافة مراكز خدمة العملاء على مستوى المحافظة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

فى سياق متصل، أوضح أن الشركة تقوم باستقبال شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة من خلال الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضى ، او على أرقام  ٠١٢٠٨٢٨٨٨٣٤ - ٠١٢٠٨٢٨٨٨٤٥ من اى تليفون محمول وعلى خدمة الواتساب على رقم  ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨ ، كما يتم استقبال الشكاوى من خلا الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.

مياه الفيوم: الانتهاء من صيانة خط الشرب بمركز أطسا

 

 

 

قطع مياه الشرب عن عدد من مناطق وقرى الفيوم غدا

 

 

 

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الفيوم أخبا رالفيوم الصرف الصحى عيد الأضحى المبارك الثانوية العامة 2023

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