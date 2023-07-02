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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا … الفهيد لاعبا في صفوف لافيينا اف سي

صدى البلد

نجحت لجنة الكرة بنادي لافيينا اف سي من إتمام التعاقد مع  اللاعب الفهيد لاعب فريق الواسطي لمدة 5 مواسم ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري المحترفين .

 

ووقع الفهيد علي عقود انضمامه لصفوف لافيينا اف سي لمدة  5 مواسم  في حضور وائل حبيب المدير الرياضي لنادي لافيينا  .


وكان قد استقر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي على تعيين أحمد عيد عبد الملك مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لجورج جاليدى .

وجاء قرار مجلس إدارة نادي لافيينا اف سي بعد الإجتماع بلجنة الكرة بنادي لافيينا، ودراسة السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة ، وجاء الاستقرار علي أحمد عيد ليقود الفريق فنيا في الموسم الجديد .

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