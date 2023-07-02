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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: لا نفكر في إرسال صواريخ بعيدة المدى للجيش الأوكراني

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن ألمانيا لا تريد تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمهاجمة روسيا إنما للدفاع عن نفسها.

وأضاف المستشار الألماني في تصريحلات له اليوم، أن برلين لا تفكر في إرسال صواريخ بعيدة المدى للجيش الأوكراني لضرب العمق الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز أتاكمز.

وأضافت وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقترب من الموافقة على إرسال نظام صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لـ أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن لندن سترسل صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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