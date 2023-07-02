دي ماريا يخضع للكشف الطبي الأسبوع المقبل تمهيدا لانضمامه إلى بنفيكا

كشفت تقارير صحفية، عن استعداد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، للخضوع إلى الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “من المتوقع أن يكمل بنفيكا صفقة أنخيل دي ماريا الأسبوع المقبل، يتم فحص المستندات ثم يتم الانتهاء منها وجسمها”.

وأضاف: “دي ماريا يريد فقط بنفيكا، كما تم الكشف عنه قبل أسبوعين، الصفقة الآن أخيرًا في مراحل التوقيع الرئيسية”.

يذكر أن يوفنتوس قد أعلن مؤخراً رحيل لاعبه دي ماريا، بعد إنتهاء عقده مع الفريق الإيطالي.