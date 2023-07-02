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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: اختلافنا مع جماعة الإخوان على قاعدة وطنية وليس سياسيا فقط.. فيديو

طارق الخولي
طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البعض لا يدرك أن اختلافنا مع جماعة الإخوان ليس اختلافا سياسيا فقط بل اختلاف على قاعدة وطنية مع جماعة لا تؤمن بفكرة الوصل.

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طارق الخولي: تلقيت تهديدات بالاغتيال.. الإخوان كانوا لا يلتزمون بكلمتهم.. وكنت على يقين بإزاحة الجماعة الإرهابية في 30 يونيو

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طارق الخولي: كنت على يقين بإزاحة جماعة الإخوان في 30 يونيو.. فيديو

وأضاف النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،:"جماعة الإخوان قالت إما أن نحكم مصر أو نحرق مصر وهذا هو لب المسألة".

 

وأشار النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "أعضاء الجماعة يحاولون من خلال وجودهم في الخارج واستهدافهم للدولة المصرية أن يصدروا أن الخلاف معهم خلاف سياسي أو حول الوصول للسلطة أو تنافس سياسي وهذا غير حقيقي وتزوير وتلفيق مستمر من جانبهم".

 

وأوضح النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن"، لافتا: "الإخوان حاولوا إفشال ثورة 30 يونيو ومع الأيام الأولى لنجاح الثورة كانت عملية إحراق 70 كنسية في ساعات معدودة لإحداث فتنة داخلية وإرهاب الأقباط".

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