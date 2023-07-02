أسلحة فتاكة.. محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن أحداث الشغب في فرنسا| فيديو

تحدث الدكتور أحمد يوسف الكاتب والمفكر السياسي من فرنسا، عن أحداث الشغب في فرنسا.

وقال الدكتور أحمد يوسف الكاتب والمفكر السياسي من فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، "أسباب الأحداث في فرنسا عبارة عن تراكم وعدم فهم وعداء من شباب الضواحي والذين هم شباب فرنسيون لكن أصولهم أفريقية".

وأضاف الدكتور أحمد يوسف الكاتب والمفكر السياسي من فرنسا، "العداء مع مؤسسات الشرطة زاد خلال الـ20 سنة الأخيرة، وانفجر مع مقتل الشاب نائل"، موضحا "الأحداث تشهد عنفا شديدا لأن أغلبهم من الشباب".

وأشار الكاتب والمفكر السياسي من فرنسا، "حدث اليوم نوع من الانحسار لأعمال العنف، وحسب المعلومات الأخيرة فإن الرئيس ماكرون سيستقبل والدة الشاب نائل وجدته، وربما ينتهي الأمر على ذلك".

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الكاتب والمفكر السياسي من فرنسا، "الجيل الحالي من الشباب محمل بأسلحة فتاكة وهي أسلحة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ويستخدمون ذلك بشكل واسع النطاق، لذلك تخطوا الشرطة الفرنسية بمراحل".