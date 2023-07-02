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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تنشر 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي

أعمال الشغب بفرنسا
أعمال الشغب بفرنسا

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم، إنه تم نشر 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي تحسبا لأعمال الشغب الليلة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن خسائر التجار في مرسيليا تجاوزت الـ 100 مليون يورو بسبب أعمال العنف والشغب الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إريك زمور، إن الاضطرابات التي تحدث في فرنسا يمكن اعتبارها مقدمة لحرب أهلية.

وقال زمور لقناة “أوروبا -1” التلفزيونية: "الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، بالضبط ما يحدث الآن".

وقال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبونت موريتي، إن الآباء الذين يشارك أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عاما في أعمال شغب في البلاد يواجهون عامين في السجن وغرامة قدرها 30000 دولار.

إريك زمور فرنسا وسائل إعلام فرنسية وزير العدل الفرنسي اعمال شغب أعمال العنف

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