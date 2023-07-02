تلميذ بإعدادي ينهي حياة صديقه خنقا في مشاجرة ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، واقعة مأساوية إثر مصرع تلميذ بالصف الثاني الإعدادي على يد صديقه بمشاجرة بينهما أمام منزل المجنى عليه بعزبة منشأة الشركة التابعة لقرية أشمنت بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة.



وتبين قيام تلميذ بإنهاء حياة صديقه خنقا بمشاجرة حدثت بينهما أمام منزل المجنى عليه بعزبة منشأة الشركة التابعة لقرية اشمنت بمركز ومدينة ناصر ببنى سويف، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى والمواطنين بالقرية.



وقال أحد الأهالى بعزبة الشركة التابعة لقرية أشمنت بمركز ومدينة ناصر ببنى سويف، إن الواقعة تعود إلى حدوث مشاجرة نشبت بين المجنى عليه يدعى " محمد أحمد " يبلغ من العمر 14 سنة، فى الصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس مركز ومدينة ناصر الإعدادية، و الجانى يدعى " أحمد، ع" يبلغ من العمر 14 سنة، أثناء مرور الجانى من أمام منزل المجنى عليه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وقيام الجانى بالإقدام على خنق المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنه فارق الحياة.



وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن، مشيرا إلى أنه تم القبض على الجانى، و احتجازه بداخل قسم شرطة مركز ومدينة ناصر.